„Rekordjahr“ bei Brandeinsätzen für saarländische Feuerwehr

Teilen

Feuerwehrleute stehen an einem Einsatzort. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Die kommunalen Feuerwehren im Saarland waren in den vergangenen Jahren noch nie so oft mit der Feuerbekämpfung beschäftigt wie 2022. Gut jeder dritte der insgesamt 9296 Einsätze war ein Brandeinsatz. „Das bedeutet im Zehn-Jahres-Vergleich einen Rekord“, sagte Innenminister Reinhold Jost (SPD), als er am Freitag die Feuerwehr-Jahresstatistik 2022 vorstellte.

Saarbrücken - Die hohe Anzahl könne vor allem auf Vegetationsbrände zurückgeführt werden. Insgesamt war die Zahl der Einsätze von 7945 im Jahr zuvor um 1351 gestiegen.

Ein Rekordjahr verbuchte die Feuerwehr 2022 auch bei technischen Hilfeleistungen - etwa bei Verkehrsunfällen, Chemikalienaustritten oder Unwetterschäden: Mit 6360 Einsätzen (Vorjahr 5523) war dies der zweithöchste Wert im Zehn-Jahres-Vergleich.

Laut Statistik ging die Zahl der aktiven Wehrleute 2022 im Vergleich zum Jahr zuvor um 51 zurück: 2022 waren 11.501 Saarländerinnen und Saarländer in der Feuerwehr tätig, darunter 210 in der einzigen Berufsfeuerwehr in Saarbrücken. Hinzu kamen 859 (Vorjahr 835) aktive Feuerwehrangehörige in 14 Werkfeuerwehren. dpa