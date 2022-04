Saar-Hochschulen planen Sommersemester in Präsenz

Studierende mit Mund- und Nasenmaske sitzen in einem Hörsaal. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie planen die Hochschulen im Saarland das Sommersemester in Präsenz. Mit Beginn der Lehrveranstaltungen am 11. April sollten Studierende und Lehrende wieder in den Hörsaal zurückkehren, teilte der Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz und Präsident der Uni des Saarlandes, Manfred Schmitt, am Donnerstag mit. „Präsenz ist in der Hochschullehre nicht zu ersetzen.“

Saarbrücken - Digitale Lehr- und Lernelemente sollten das Studium aber weiter anreichern. Auch hybride Veranstaltungen könnten sinnvoll sein, um ein flexibles Studium zu ermöglichen, hieß es.

Angesichts hoher Infektionszahlen appellierten die Hochschulen, sich und andere „verantwortungsbewusst“ zu schützen. Auch wenn die Corona-Regeln fallen, empfehlen sie „dringend“, in Innenräumen Maske zu tragen. Auf dem Campus in Homburg mit Universitätsklinikum und medizinischer Fakultät gelten der 2G-Nachweis (geimpft oder genesen) sowie die Masken- und Testpflicht. Im vergangenen Wintersemester musste die zweite Hälfte erneut weitgehend online stattfinden. dpa