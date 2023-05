Saar-Industrie mit Umsatzplus im ersten Jahresviertel

Eine Metallplatte wird in einer Produktion bearbeitet. © Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild

Industriebetriebe im Saarland haben in den ersten drei Monaten dieses Jahres mehr Umsatz gemacht: Im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres erhöhte sich der nominale Absatz, also einschließlich Preiserhöhungen, um 12,8 Prozent auf 7,7 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt Saarland am Mittwoch mitteilte. Dabei zog das Auslandsgeschäft um 18,9 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro an - die Exportquote beträgt knapp 53 Prozent.

Saarbrücken - Im Inland lag das Plus bei knapp sieben Prozent.

Das Umsatzwachstum gehe vor allem auf gute Geschäfte bei den Herstellern von Kraftwagen und Kraftwagenteilen zurück, teilten die Statistiker mit. Dort sei mit 2,5 Milliarden Euro ein Plus von fast 35 Prozent erzielt worden. Dagegen blieben die Betriebe der Metallerzeugung und Metallbearbeitung unter den Vergleichswerten: Mit 1,3 Milliarden Euro lag der Wert gut vier Prozent niedriger.

Im März 2023 beschäftigten die Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes rund 72.500 Personen. Dies waren 0,4 Prozent weniger als vor einem Jahr, hieß es. dpa