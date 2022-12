Saar-Landtag beschließt Transformationsfonds

Der saarländische Landtag hat die Schaffung eines mit drei Milliarden Euro ausgestatteten Transformationsfonds beschlossen. Das Landesparlament beschloss am Mittwoch einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2022, in dem der neue Fonds enthalten ist. Der Transformationsfonds soll in den kommenden zehn Jahren Investitionen ermöglichen, um die Umstellung der energieintensiven Stahl- und Autoindustrie des Saarlandes auf eine klimafreundlichere Produktion zu ermöglichen.

Saarbrücken - Mit der Einrichtung des Transformationsfonds, von dem der Löwenanteil (2,8 Milliarden Euro) durch neue Schulden finanziert werden, erhöht sich die ohnehin schon starke Gesamtverschuldung des Saarlandes nach Angaben des Rechnungshofes auf etwa 18,1 Milliarden Euro. Der Landtag hatte zuvor eine „außergewöhnliche Notsituation“ des Landes erklärt. Damit soll ein Abweichen von der eigentlich geltenden Schuldenbremse ermöglicht werden. Deren Einhaltung ist Voraussetzung für jährliche Hilfszahlungen des Bundes in Höhe von 400 Millionen Euro an das Saarland. dpa