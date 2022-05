Saar-Landtag: Erster Gesetzentwurf wird vorgelegt

Bei der zweiten Plenarsitzung seit der Landtagswahl an der Saar vom März geht es am Mittwoch (9.00 Uhr) für die Abgeordneten um die Organisation der Arbeit im Landesparlament. Die Regierung der neuen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) legt auch ihren ersten Gesetzentwurf vor. Er sieht eine Neuaufstellung der Schulsozialarbeit im Saarland mit mehr Mitbestimmung für die Schulsozialarbeiter in den Schulen vor.

Dieser Wunsch der SPD war im Juli 2021 noch am Widerstand der von der CDU geführten Großen Koalition gescheitert.

Das 51 Mandate zählende Landesparlament, in dem die SPD seit der Wahl vom 27. März mit 29 Sitzen eine klare Mehrheit hat, stimmt am Mittwoch über die Vizepräsidenten sowie über die Besetzung der Ausschüsse und anderer Gremien ab. Es wird auch die neue Landesregierung erweitern. Bisher besteht diese aus Rehlinger sowie sechs Ministern, zwei Frauen und vier Männern.

Neu hinzu kommen jetzt zwei Staatssekretäre, die Kabinettsrang erhalten. Bei ihnen handelt es sich um den Chef der Staatskanzlei, David Lindemann, sowie den Bevollmächtigten für Bundesangelegenheiten, Thorsten Bischoff. Laut Saar-Verfassung kann die Landesregierung nicht nur aus Ministern, sondern auch aus „anderen Mitgliedern“ bestehen. dpa