Saarbrücken bereitet sich auf Aufnahme von Flüchtlingen vor

Nach den russischen Angriffen auf die Ukraine bereitet sich die Landeshauptstadt Saarbrücken auf die Aufnahme von Flüchtlingen vor. Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) sagte: „Der kriegerische Angriff Russlands auf die Ukraine wird viele tausend Menschen zur Flucht ins westliche Europa bewegen. (...) Ihnen muss geholfen werden.“

Saarbrücken - Am Donnerstag beschloss die Verwaltungsspitze in Saarbrücken, wegen der erwarteten Zunahme von Flüchtlingen einen Stab für besondere Ereignisse einzurichten. „Wir wollen vorbereitet sein, wenn Flüchtlinge in unserer Stadt ankommen“, sagte Conradt.

Dabei müssten die Kommunen unterstützt werden. „Wohnraum muss angemietet, Bildungsangebote in den Kitas und Schulen sowie Integrationsangebote ausgeweitet werden“, nannte er als Beispiele. „Das alles kostet Geld und bindet personelle Ressourcen.“

Er habe Saarlands Innenminister Klaus Bouillon (CDU) angeschrieben und „um Unterstützung gebeten und einen Dialog angeregt, um gemeinsam im Sinne der Menschen in Not zu handeln“. Die Anteilnahme und Hilfsbereitschaft der Menschen in Saarbrücken seien groß. dpa