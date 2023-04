Saarbrücken bleibt auf Aufstiegskurs: 2:0 gegen 1860 München

Teilen

Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl. © Sebastian Kahnert/dpa/Archivbild

Der 1. FC Saarbrücken hat mit einem 2:0 (2:0) gegen 1860 München die Chance auf den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga gewahrt. Gegen die Bayern waren die Gastgeber am Sonntag schon vor der Pause mit zwei Toren von Julian Günther-Schmidt (24. Minute) und Marcel Gaus (34.) in Führung gegangen. In der zweiten Hälfte ließen die Saarländer nicht mehr viel zu, konnten selber aber das Ergebnis gegen die harmlosen Gäste nicht mehr verbessern.

Saarbrücken - Saarbrücken liegt mit 59 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz und damit vier Zähler vom SV Wehen Wiesbaden (3. Platz) und einen Zähler von Dynamo Dresden (4.) entfernt. dpa