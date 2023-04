Saarbrücken bleibt im Aufstiegsrennen: 2:0 gegen Dresden

Adriano Grimaldi vom 1.FC Saarbrücken trifft zum 1:0. © Harry Langer/Defodi Images/dpa

Der 1. FC Saarbrücken hat das Drittliga-Spitzenspiel gegen Dynamo Dresden gewonnen und seine Chancen im Aufstiegsrennen zur 2. Fußball-Bundesliga verbessert. Die Saarländer siegten am Freitagabend mit 2:0 (2:0) und zogen in der Tabelle dank der besseren Tordifferenz an den punktgleichen Sachsen (beide 56) vorbei auf Rang vier vor. Die Tore für die Gastgeber im ausverkauften Ludwigsparkstadion erzielten Adriano Grimaldi in der 28.

Saarbrücken - Minute und Richard Neudecker (45.). Die Gäste beendeten die Partie nach einer Gelb-Roten Karte für Niklas Hauptmann (90.+2) in Unterzahl.

In einer hochklassigen Partie boten beide Mannschaften ansprechende Leistungen. Dresden war keineswegs die schlechtere Mannschaft, konnte aber im Gegensatz zu den Hausherren seine hochkarätigen Möglichkeiten nicht verwerten. Hauptmann (24./29.) scheiterte gleich zweimal am stark reagierenden FCS-Torwart Daniel Batz, der bei der Doppelchance in der 24. Minute auch noch den Schuss von Ahmed Arslan aus dem Winkel fischte.

Die Gastgeber machten es besser. Grimaldi musste nach einer schönen Flanke von Kasim Rabihic aus kurzer Distanz nur noch einnicken. Der zuletzt erkrankte Neudecker konnte den Ball kurz vor der Pause mühelos über die Linie grätschen. Nach Wiederanpfiff kämpften die Gäste verbissen, um noch etwas Zählbares mitzunehmen. Doch entweder standen die Saarbrücker Verteidiger bei den zahlreichen Flanken im Weg oder Batz. So fischte der 32-Jährige einen strammen Schuss von Max Kulke (62.) aus dem Tordreieck. Saarbrücken verlegte sich auf Konter und brachte den Sieg über die Spielzeit. dpa