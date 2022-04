Saarbrücken fällt zurück: Günther-Schmidt vergibt Elfmeter

Die Aufstiegshoffnungen des 1. FC Saarbrücken haben einen weiteren Dämpfer bekommen. Trainer Uwe Koschinat will aber keine Kritik an seinem Team hören.

Saarbrücken - Die befürchteten Ausschreitungen blieben beim Südwest-Derby zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem SV Waldhof Mannheim aus - die Tore allerdings auch. Mit dem 0:0 im Verfolgerduell der 3. Fußball-Liga vor 15.000 Zuschauern konnten beide Teams am Ende nicht viel anfangen, der Abstand zu den Aufstiegsplätzen ist weiter gewachsen. „Ich kann nullkommanull behaupten, dass das heute fußballerische Armut gewesen sein soll. Zumindest wenn ich von meiner Mannschaft spreche, wenn ich gesehen habe, mit welcher Energie wir bis in die 93. Minute gespielt haben“, betonte Saarbrückens Trainer Uwe Koschinat dennoch.

„Ich finde, da hat man gemerkt, dass wir unbedingt den Sieg haben wollten“ sagte der 50-Jährige beim TV-Sender Magenta Sport weiter. „Auch ein großes Kompliment an die Fans, die haben uns fantastisch nach vorne gepeitscht. Das war ein ganz tolles Derby von unserer Seite.“

In der Tabelle liegt sein Team vor dem nächsten Derby am kommenden Sonntag (14.00 Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern nun sieben Punkte hinter dem Relegationsplatz, den derzeit Eintracht Braunschweig belegt. Die Niedersachsen haben allerdings ein Spiel mehr bestritten.

Die größte Chance zur Führung für die Saarländer vergab in einem hektischen Duell der Südwest-Rivalen Julian Günther-Schmidt, der in der 23. Minute einen Foulelfmeter verschoss. „Ich selbst fühle mich am beschissensten damit“, sagte der Stürmer über seinen Fehlschuss. FCS-Keeper Daniel Batz rettete das Remis in der Nachspielzeit bei einer Großchance von Mannheims Dominik Kother.

Mit einem Großaufgebot hatte die Polizei das Hochrisikospiel begleitet. Wegen der schwierigen Anfahrt - aufgrund des Wetters waren Züge ausgefallen - hatte die Partie im Ludwigparkstadion eine halbe Stunde später angefangen. Am Vormittag halfen FCS-Fans noch, den Rasen vom Schnee zu befreien. Das Abbrennen verbotener Pyrotechnik hatte für einen verzögerten Wiederanpfiff nach der Pause gesorgt. Die Polizei zog am Ende - trotz Ermittlungsverfahren gegen mehr als 20 Saarbrücken-Fans wegen Landfriedensbruchs und eines verletzten Beamten - eine „durchweg positive Bilanz“. dpa