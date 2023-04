Saarbrücken fordert Münchner Löwen und will oben bleiben

Richard Neudecker (l) von Saarbrücken jubelt zusammen mit seinen Teamkollegen. © Harry Langer/Defodi Images/dpa/Archivbild

Mit über 14.000 Zuschauern rechnet der 1. FC Saarbrücken im Drittliga-Duell der Traditionsclubs gegen den TSV 1860 München. Für den Tabellensechsten geht es am Sonntag (14.00 Uhr/Magenta TV) darum, den Anschluss an die Spitzengruppe der Tabelle zu halten. „Die Löwen sind gut in die Saison gestartet, galten im Vorfeld als Topfavorit. Es ist von außen schwer zu erklären, warum sie dann den Faden verloren haben“, sagte FCS-Trainer Rüdiger Ziehl am Freitag.

Saarbrücken - „Aber nach dem Trainerwechsel waren sie zuletzt deutlich stabiler. Sie haben zum Beispiel gegen Osnabrück ein richtig gutes Spiel gemacht.“

Das 0:1 beim SV Meppen hat Saarbrücken im Kampf um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga zuletzt etwas zurückgeworfen. Zudem hat der Sieg nach Verlängerung im Saarlandpokal beim FC Homburg unter der Woche „mehr Kraft gekostet hat, als wir es uns gewünscht hätten“, so Ziehl. Angeschlagen sind Luca Kerber, Marvin Cuni und Manuel Zeitz. Dafür ist der Ex-Löwe Richard Neudecker nach überstandenen Knieproblemen einsatzbereit. „Wir haben gegen Dresden gezeigt, dass wir mit unseren Fans im Rücken jeden Gegner schlagen können“, sagte der Mittelfeldspieler. dpa