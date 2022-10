Saarbrücken mit Personalsorgen vor Derby in Mannheim

Ein Fußball liegt vor einer Partie im Netz. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken geht personell geschwächt ins Südwest-Duell mit dem SV Waldhof Mannheim. Neben den langzeitverletzten Dominik Ernst und Adriano Grimaldi werden am Samstag (14.00 Uhr/Magentasport) definitiv auch Robin Scheu, Mike Frantz sowie Kasim Rabihic ausfallen, teilten die Saarländer am Freitag mit. Zudem sind weitere Spieler gesundheitlich angeschlagen.

Frankfurt/Main - Trainer Uwe Koschinat geht dennoch voller Optimismus in das Prestige-Duell. „Wir werden eine Mannschaft aufs Feld schicken, die in der Lage sein wird, in Mannheim zu gewinnen“, sagte er.

Der Tabellenachte Waldhof kassierte zuletzt eine hohe 0:5-Niederlage in Osnabrück, gilt aber als ungemein heimstark. Zu Hause haben die Kurpfälzer eine blütenweiße Weste. „Da müssen wir von Beginn an dagegenhalten und die sich bietenden Chancen nutzen“, sagte Koschinat. Für ihn sei es rätselhaft, warum Mannheim auswärts nicht funktioniere und daheim so eine Macht sei. „Nur mit dem Heimvorteil ist das nicht zu erklären, sagte der FCS-Trainer.

Die Spieler freuen sich auf das Nachbarschaftsduell. „Wir haben in Elversberg bewiesen, dass wir auch in Derbys bestehen können. In Mannheim wird eine intensive Atmosphäre herrschen. Es waren in der Vergangenheit immer enge Spiele“, sagte FCS-Stürmer Sebastian Jacob. dpa