Saarbrücken weiter ungeschlagen: Lockeres 6:0 in Bayreuth

Ein Spielball landet im Tor. © Tom Weller/dpa/Symbolbild

Der 1. FC Saarbrücken hat sich bei Aufsteiger SpVgg Bayreuth keine Blöße gegeben und mischt nach einem klaren 6:0 (3:0)-Erfolg weiter in der Spitzengruppe der 3. Fußball-Liga mit. Beim Kantersieg am Samstag im Hans-Walter-Wild-Stadion erzielten Sebastian Jacob (21. Minute/35./59.), Bone Uaferro (44.), Marvin Cuni (51.) und Julius Biada (87.) die Tore für die in dieser Saison weiter ungeschlagenen Saarländer, die zuvor viermal in Serie unentschieden gespielt hatten.

Bayreuth - Mit 16 Punkten ist der FCS jetzt Tabellendritter.

Die Gäste kamen zunächst schwer in die Partie und hatten Glück, dass die anfangs mutig spielenden Hausherren ihre Überlegenheit nicht in Tore ummünzten. Aus heiterem Himmel fiel dann der Führungstreffer durch Jacob. Bayreuth war geschockt und verlor den Faden, was Jacob zu seinem zweiten Treffer nutzte. Fortan kontrollierten die Gäste das Spielgeschehen und taten im weiteren Spielverlauf auch etwas für das Torverhältnis. dpa