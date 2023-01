Saarbrücken will Erfolgsserie gegen Duisburg fortsetzen

Der Trainer des 1. FC Saarbrücken, Rüdiger Ziehl, hofft, die Erfolgsserie vor der Winterpause gegen den MSV Duisburg fortzusetzen. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

Der 1. FC Saarbrücken will im ersten Spiel des Jahres in der 3. Fußball-Liga am Samstag (14.00 Uhr) gegen den MSV Duisburg an die Erfolgsserie von vor der Winterpause anknüpfen. Zuletzt hatten die Saarländer 16 Punkte in sechs Partien geholt. „Es fühlt sich ein wenig wie ein Saisonstart an. Die Karten werden neu gemischt. Aber das gilt für alle Teams.

Saarbrücken - Wir hatten eine gute Vorbereitung und freuen uns auf die Begegnung“, sagte FCS-Trainer Rüdiger Ziehl.

Während die Gastgeber als Tabellenzweiter antreten, liegen die Duisburger mit 22 Punkten auf dem elften Liga-Platz. „Es ist eine gestandene Mannschaft mit vielen erfahrenen Spielern. Wenn sie ins Rollen kommen, sind sie brandgefährlich. Aber wir wissen um unsere Qualitäten und wollen einen aktiven Fußball auf den Platz bringen“, kündigte Ziehl an, der sich auch über die Rückkehr des zuletzt verletzten Adriano Grimaldi freut: „Er kann dem Spiel eine ganz andere Note geben. Aber er hat viele Einheiten verpasst, deswegen bringt es nichts, ihn von Beginn aufzustellen.“

Auch Luca Kerber steht nach auskurierten Knieproblemen wieder zur Verfügung. Bei Julius Biada will der Trainer kurzfristig entscheiden, ob er bereits gegen die Duisburger wieder zum Kader gehören wird. Neben den Langzeitverletzten Sebastian Jacob und Frederik Recktenwald werden auch Julian Bauer und Dominik Becker fehlen. dpa