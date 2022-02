Saarländische Apotheken bieten ab Dienstag Impfungen an

Ein Apotheker hält eine Spritze mit Grippeschutzimpfstoff vor dem Logo der Apotheke. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Vom kommenden Dienstag an bieten Apotheken im Saarland Impfungen gegen das Coronavirus an. Wie die Apothekerkammer am Mittwoch in Saarbrücken mitteilte, stellen diese Impfungen eine Ergänzung zu den Angeboten in Arztpraxen und Impfzentren dar. „Wir wollen diejenigen erreichen, die sich noch nicht impfen lassen konnten, zum Beispiel weil ihnen die Organisation eines Impftermins bisher zu aufwendig war“, sagte Kammer-Präsident Manfred Saar.

Saarbrücken - Dadurch werde ein niedrigschwelliges, flächendeckendes Angebot geschaffen.

Erfahrungen aus dem Ausland hätten gezeigt, dass Apotheken einen entscheidenden Beitrag zur Impfstrategie leisten. „So wurden zum Beispiel in Frankreich bereits mehr als sechs Millionen Patientinnen und Patienten gegen Covid-19 in Apotheken geimpft“, sagte Saar.

Seit Januar werde das Personal in Apotheken ärztlich geschult. Gleichzeitig seien technische Voraussetzungen geschaffen worden, um die Zahl der Geimpften elektronisch an das Robert Koch-Institut zu melden. Die Impfungen seien ein zusätzliches und freiwilliges Angebot der Apotheken. Es liege daher in der Entscheidung ihrer jeweiligen Leitung, die Impfung anzubieten. dpa