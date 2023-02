Saarland bietet Hilfsgüter für Menschen im Erdbebengebiet

Hilfsgüter im Wert von rund 300.000 Euro bietet das Saarland den vom Erdbeben betroffenen Menschen im türkisch-syrischen Grenzgebiet an. Darunter sind unter anderem 500 Feldbetten, über 5000 Schlafsäcke, knapp 6000 verschiedene Decken, 5800 Handtücher und mehr als 300 Transportboxen, wie die saarländische Landesregierung am Mittwoch mitteilte. Das Material stammt demnach aus dem zentralen Katastrophenschutzlager des Landes sowie aus dem Landkreis St.

Saarbrücken – Wendel. Zusätzlich könnte das Land noch zehn Beatmungsgeräte zur Verfügung stellen.

Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) empfing am Mittwoch drei Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) aus Völklingen, Wadern und Nohfelden zu einem gemeinsamen Gespräch mit Innenminister Reinhold Jost (SPD) in der Staatskanzlei. Die drei gehörten zu den Helferinnen und Helfern, die Deutschland zur Unterstützung bei der Bergung von Verschütteten ins Erdbebengebiet entsandt hatte. „Es gehört zur Mentalität von uns Saarländerinnen und Saarländern, dass wir anpacken und helfen, wo wir können. Was unsere drei THW-Helfer in der Türkei geleistet haben, verdient unsere höchste Anerkennung“, so die Ministerpräsidentin. dpa