Saarland im März mit der höchsten Niederschlagsmenge

Teilen

Regentropfen sind auf einem Blatt zu sehen. © Roberto Pfeil/dpa/Symbolbild

Das Saarland ist im März das wärmste und das niederschlagsreichste Bundesland gewesen. Nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurden 156 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen. Das war fast doppelt so viel wie der Durchschnittswert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 (79 Liter pro Quadratmeter), wie der DWD am Donnerstag in Offenbach mitteilte.

Offenbach - Damit war es in dem Bundesland der nasseste Märzmonat seit 2001 und der fünfnasseste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881.

Alleine in Saarbrücken-Ensheim wurden am 8. März 59 Liter Niederschlag pro Quadratmeter registriert - so viel wie nirgendwo sonst in der Bundesrepublik an einem Tag im März 2023.

Mit einer Temperatur von 6,7 Grad Celsius war es außerdem in keinem anderen Bundesland wärmer als im Saarland. Der vieljährige Vergleichswert (1961-1990) liegt bei 4,6 Grad Celsius. dpa