Saarland plant Gleichstellung von Helfern bei Einsätzen

Ein Feuerwehrmann in Schutzkleidung. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Im Saarland sollen Ehrenamtliche von privaten Hilfs- und Rettungsorganisationen bei Einsätzen während ihrer Arbeitszeit künftig ebenso anerkannt werden wie etwa Feuerwehrleute. „Die Helfergleichstellung kommt“, kündigte Innenminister Reinhold Jost (SPD) am Dienstag an. Der Ministerrat habe am Morgen einen entsprechenden Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes über den Brandschutz, die Technische Hilfe und den Katastrophenschutz beschlossen.

Saarbrücken - Laut Jost sind bestimmte Großschadenslagen wie etwa die Corona-Pandemie von dem bisherigen Gesetz nicht erfasst worden. Durch die Aufnahme der Fallkategorie „außergewöhnliche Einsatzlage“ würden Freistellungen und der Schutz vor Lohnverlust erleichtert - etwa für die Helfer von DRK, DLRG, Johanniter-Unfallhilfe oder Arbeitersamariterbund. „Sie werden dann genauso behandelt werden wie die Feuerwehren, damit sie dort auch im Hinblick auf ihre ehrenamtliche Arbeit und Leistungen nicht gering geschätzt werden im Vergleich zu anderen“, sagte Jost. Bedingung sei, dass eine Fachbehörde die außergewöhnliche Einsatzlage feststelle und den Einsatz anordne. Die anordnende Behörde trage grundsätzlich auch die Kosten. dpa