Saarland plant Modellquartiere zur Armutsbekämpfung

Das Saarland will eine stadtteilbezogene Armutsbekämpfung vorantreiben und dafür drei Modellquartiere in Saarbrücken-Burbach, Völklingen und Neunkirchen entwickeln. Das kündigte Sozialminister Magnus Jung (SPD) am Donnerstag in Saarbrücken bei einem Sommergespräch mit Journalisten an. „Wir können diese Quartiere nicht einfach so abgehängt lassen. Unser Ziel ist, sie spürbar wieder nach vorne zu bringen und nicht nur die Armut zu verwalten“, sagte er.

Saarbrücken - Dazu sollen Bereiche wie Wohnungsmarkt, soziale Infrastruktur, Kita-Versorgung, Städtebau und Verkehr miteinander vernetzt und aufeinander abgestimmt werden. Mit einem solchen integrierten Konzept könne das Saarland bundesweit zum Vorreiter werden.

Der Gesundheitsminister äußerte sich auch zum Thema Krankenhäuser: Die Finanzierung der Betriebskosten von Kliniken sei ganz klar eine Aufgabe des Bundes, der das Geld über die Krankenkassen zur Verfügung stelle. „Das reicht im Moment vorne und hinten nicht aus, weil die Energie- und Personalkosten schneller steigen als die Zahlungen der Krankenkasse“, sagte Jung. Deshalb brauche man ein Vorschaltgesetz und eine schnelle Liquiditätshilfe des Bundes. dpa