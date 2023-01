Eltern im Urlaub - 15-Jähriger zerlegt Citroën seiner Mama

Von: Martina Lippl

Was hat sich wohl der Teenager dabei gedacht? Ein 15-Jähriger hat mit seinen Freunden in der Nacht auf Montag eine Spritztour unternommen. Das ging gehörig schief.

Heusweiler – Auf seiner illegalen Fahrt schrottet der 15-Jährige mit dem Wagen seiner Mutter gleich drei Autos. Der Jugendliche hatte sich den Fahrzeugschlüssel des Citroën DS 7 geschnappt. Dann ging es mit vier Freunden (14,16,16 und 17) auf eine Spritztour durch Riegelsberg und Heusweiler, teilt die Polizei in Völklingen (Saarland) mit. Der Schaden ist groß und liegt wohl fünfstelligen Bereich. Der 15-Jährige wurde an der Hand leicht verletzt.

Unfälle bei Spritztour mit Mamas Auto

Wie sich später herausstellte, streifte der 15-Jährige mit dem Auto zuerst ein geparktes Fahrzeug, fuhr dann aber einfach weiter. In einer Rechtskurve verlor er laut Polizei „wegen überhöhter Geschwindigkeit“ die Kontrolle über den Citroën und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Renault Clio. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Clio in einen geparkten Seat Ibiza geschoben. Nach dem Crash flüchteten die Jugendlichen zu Fuß von der Unfallstelle.

Die Polizei konnte die Truppe später in einem Zug stellen. Passanten hatten die Jugendlichen beim Einsteigen in die Saarbahn beobachtet. Sie wurden den Eltern übergeben. Die Eltern des 15-Jährigen waren im Urlaub. Er sei in die Obhut seiner volljährigen Schwester übergeben worden.

Der 15-Jährige muss sich nun wegen unbefugtem Gebrauch eines Kraftfahrzeuges, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten.

Eine Mutter auf dem Beifahrersitz sorgte allerdings auch schon für eine Überraschung. Die Polizei stoppt einen Porsche-Raser (Tempo 200) auf der Autobahn. Der Fahrer am Steuer war noch minderjährig. (ml)