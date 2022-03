Saisonstart: Saarland setzt auf Wander- und Naturtourismus

Teilen

Saarlands Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger spricht in Saarbrücken. © Harald Tittel/dpa/Archivbild

Mit neuen Erlebnis-Programmen und digitalen Angeboten startet die saarländische Tourismusbranche in die neue Saison. „Corona hat insbesondere den Trend zum Wander- und Naturtourismus noch einmal verstärkt. Genau das sind unsere starken Segmente im Saartourismus - und hier setzen wir in dieser Saison neue Impulse“, sagte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Dienstag in Saarbrücken.

Saarbrücken - Weitere Schwerpunkte sind Kulinarik und Kultur.

Ab sofort können etwa rund 100 Freizeitangebote direkt über die Website der Tourismus-Zentrale Saarland gebucht werden. Zudem bietet eine Touren-App neue Funktionen, mit speziellen Strecken für Gravelbiken, Mountainbiken und Rennradfahren sollen gezielt sportliche Besucher ins Saarland gelockt werden. Um die Branche ebenso wie tourismusstarke Kommunen bestmöglich aus der Krise zu bringen, hatte das Wirtschaftsministerium laut Rehlinger Förderinstrumente angepasst und neu aufgelegt. dpa