Schneeleopard Olaf zeigt sich im Neunkircher Zoo Besuchern

Schneeleopard Olaf ist im Zoo Neunkirchen eingezogen. © Heribert Brendel/Neunkircher Zoologischer Garten GmbH /dpa

Neuzugang in der Schneeleopardenschlucht des Neunkircher Zoos im Saarland: Schneeleopard Olaf. Olaf ist acht Jahre alt und stammt aus dem schwedischen Tierpark Kolmården, wie der Zoo am Dienstag mitteilte. Olaf war bereits im Januar im Saarland angekommen und soll künftig gemeinsam mit der zehnjährigen Schneeleopardin Luisa in der Schneeleopardenschlucht leben.

Neunkirchen - Olaf habe am Montag zum ersten Mal die Außenanlage des Neunkircher Zoos betreten und war erstmals für die Besucher zu sehen. Die nächste Zeit würden Olaf und Luisa die Außenanlage abwechselnd nutzen. Wann die Tiere das erste Mal gemeinsam die Anlage betreten, stehe noch nicht fest und sei abhängig von ihrem Verhalten. Luisa habe aber bereits Interesse gezeigt.

Olaf wurde dem Neunkircher Zoo den Angaben zufolge durch das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) zugewiesen. Da Schneeleoparden in freier Wildbahn stark gefährdet sind, sei eine Zucht der Tiere ein besonderer Erfolg. Für Schneeleopardin Luisa und den Neunkircher Zoo wäre es der zweite Wurf. Im Mai 2016 brachte Luisa zwei Jungtiere auf die Welt. dpa