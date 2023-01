Sieg gegen Ingolstadt: Elversberg weiter auf Aufstiegskurs

Teilen

Ein Fußballspieler ist am Ball. © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Fußball-Drittligist SV Elversberg ist zurück in der Erfolgsspur. Die Saarländer gewannen am Samstag gegen den FC Ingolstadt mit 4:3 (3:1). Durch den 14. Saisonsieg liegt der Aufsteiger mit 44 Punkten weiter unangefochten an der Tabellenspitze und auf Kurs 2. Liga.

Spiesen-Elversberg - Bei winterlichem Wetter an der Kaiserlinde traf Thore Jacobsen (23./25./73.) gleich dreimal, zweimal davon per Foulelfmeter. Luca Schnellbacher (17. Minute) hatte den Torreigen eröffnet. Justin Butler (41.), Maximilian Dittgen (52.) und Moussa Doumbouya (90.+5) trafen für den FCI.

Wegen starken Schneefalls stand die Begegnung noch am Morgen auf der Kippe. Doch Vereinsmitglieder und Fans befreiten den Rasen rechtzeitig von der weißen Pracht. Die Gastgeber legten gegen zunächst überforderte Gäste sofort ein hohes Tempo vor und belohnten sich mit drei Treffern innerhalb von acht Minuten. Butler verkürzte vor der Pause für Ingolstadt.

Im zweiten Durchgang erlebten die rund 5000 Zuschauer bei teilweise peitschendem Schneeregen ein packendes Duell. Nach Dittgens Anschlusstreffer und einer Gelb-Roten Karte für SVE-Abwehrspieler Lukas Pinckert (65.) mussten die Hausherren noch einmal zittern, ehe die Partie nach Jacobsens drittem Treffer und der Herausstellung von Gäste-Spieler Calvin Brackelmann (72.) entschieden war. dpa