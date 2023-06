Sieg gegen Saarbrücken: Elversberg holt Landespokal

Der Elversberger Trainer Horst Steffen (M) jubelt inmitten der Fans. © Harald Tittel/dpa

Der künftige Zweitliga-Neuling SV Elversberg hat sich im saarländischen Landespokal-Finale gegen den 1. FC Saarbrücken nach hartem Kampf durchgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen gewann am Samstag das Finale im Saarbrücker Ludwigspark-Stadion mit 3:2 (2:2/1:1) nach Verlängerung und gewann den Wettbewerb zum vierten Mal in Folge. Ben Bobzien erzielte in der 93.

Saarbrücken - Minute den entscheidenden Treffer. Beide Teams hatten sich durch ihre Platzierung in der Liga schon für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert.

Adriano Grimaldi hatte Saarbrücken in der 7. Minute per Kopf in Führung gebracht. Dann aber nutzte der Drittliga-Meister seine Überlegenheit und kam durch Lukas Pinckert zum Ausgleich (14.). Nick Woltemade, der zum besten Drittliga-Spieler der Saison gewählt worden war, verwandelte einen Handelfmeter zum 2:1 (50.). Auf Vorarbeit Grimaldis machte Lukas Boeder das 2:2 (56.), ehe Bobzien für den Siegtreffer sorgte.

Sowohl der Drittliga-Meister als auch die Saarbrücker, die den Aufstieg verpasst hatten, hatten unter der Woche ihren Saisonabschluss auf Mallorca gefeiert. Dennoch zeigten beide Teams das von Steffen geforderte „tolle Fußballfest“. dpa