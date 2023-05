Sieg in Oldenburg: Saarbrücken bleibt im Aufstiegsrennen

Richard Neudecker (l) von Saarbrücken jubelt zusammen mit seinen Teamkollegen nach seinem Treffer. © Harry Langer/Defodi Images/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Der 1. FC Saarbrücken bleibt nach einem späten 1:0 (0:0)-Sieg beim VfB Oldenburg im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga. Marvin Cuni traf am Sonntag in der 85. Minute per Foulelfmeter zum Erfolg der Saarländer, die drei Spieltage vor dem Saisonende als Tabellenfünfter mit 62 Zählern nur einen Punkt hinter einem direkten Aufstiegsplatz liegen.

Oldenburg - In der Partie beim vom Abstieg bedrohten Tabellen-18. tat sich das Team von Trainer Rüdiger Ziehl äußerst schwer und konnte sich im ersten Durchgang bei Torwart Daniel Batz bedanken, nicht in Rückstand geraten zu sein. Der Torwart parierte nach einer knappen halben Stunde einen Schuss von Oldenburgs Patricks Hasenhüttl glänzend.

Als den Gästen schon die Zeit davonzulaufen schien, brachte ein Elfmeter die Entscheidung. Der eingewechselte Kasim Rabihic wurde von Ayodele Adetula im Strafraum zu Fall gebracht, Cuni behielt die Nerven und verwandelte sicher. Am kommenden Samstag empfängt der FCS den Halleschen FC. dpa