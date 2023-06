Slimani und Goldschmidt bekommen Medienpreis

Die Schriftstellerin Leïla Slimani (41) sowie der Autor und Übersetzer Georges-Arthur Goldschmidt (95) erhalten in diesem Jahr den Großen Deutsch-Französischen Medienpreis. Beide stünden „kompromisslos für Toleranz und kulturelle Vielfalt“, teilte am Donnerstag der Vorstandsvorsitzende des Deutsch-Französischen Journalistenpreises und Intendant des Saarländischen Rundfunks (SR), Martin Grasmück, in Saarbrücken mit.

Saarbrücken - Der undotierte Preis soll am 14. September in Berlin überreicht werden.

Mit der Auszeichnung werden jährlich Persönlichkeiten oder auch Organisationen geehrt, die sich um die deutsch-französische und europäische Verständigung verdient gemacht haben. Preisträger 2022 waren die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy und der Künstler Anselm Kiefer.

Daneben wird der Deutsch-Französische Journalistenpreis in fünf Kategorien vergeben, dotiert jeweils mit 6000 Euro. Er war 1983 zum 20. Jubiläum des Élysée-Vertrages zwischen Deutschland und Frankreich initiiert worden. In diesem Jahr feiert er sein 40-jähriges Bestehen. dpa