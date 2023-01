Spitze bei Mittelabruf zur besseren Ganztagsbetreuung

Eine Maske hängt im Klassenzimmer am Rucksack einer Schülerin. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Das Saarland hat alle Mittel des Bundes für den beschleunigten Ausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder abgerufen. Gut 9 Millionen Euro standen dem Saarland zur Verfügung und wurden zu 100 Prozent ausgeschöpft, wie aus Daten des Bundesfamilienministeriums für die Jahre 2021 und 2022 hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.

Saarbrücken - Das Geld kann zum Beispiel in Gebäude, Möbel, Spiel- und Sportgeräte investiert werden. Für Kinder, die ab dem Schuljahr 2026/2027 eingeschult werden, soll es in Deutschland einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule geben.

Das Saarland steht beim Mittelabruf gemeinsam mit Hamburg, das ebenfalls 100 Prozent in Anspruch nahm, an der Spitze der Bundesländer. Im deutschlandweiten Schnitt wurden nur knapp 72 Prozent genutzt.

Das sogenannte „Beschleunigungsprogramm Ganztagsbetreuung“ mit Finanzhilfen des Bundes ist zum 31. Dezember 2022 ausgelaufen. Die Daten des Bundesministeriums stammen aus den vergangenen Tagen. Einer Sprecherin zufolge sind noch Nachmeldungen möglich. dpa