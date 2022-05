Stephan Toscani zum saarländischen CDU-Parteichef gewählt

Stephan Toscani (CDU) schaut nach vorne. © Oliver Dietze/dpa

Stephan Toscani ist neuer Parteichef der CDU im Saarland. Auf einem Landesparteitag in Eppelborn stimmten am Samstag 94,6 Prozent der Delegierten für den 55-Jährigen. „Dieses Ergebnis gibt Rückenwind in schwieriger Zeit“, sagte der Jurist unter Beifall. Toscani bekam 331 Ja-Stimmen bei insgesamt 357 Delegierten. 19 stimmten mit nein, sieben enthielten sich.

Eppelborn - Toscani ist Nachfolger des bisherigen Parteichefs Tobias Hans, der nach der verlorenen Landtagswahl Ende März sein Amt niedergelegt hat. Vor der Wahl Toscanis war Hans verabschiedet worden. Der 44-Jährige hatte die CDU Saar seit Oktober 2018 geführt. Er war von März 2018 bis April dieses Jahres Saar-Ministerpräsident.

In seiner Rede hatte Toscani die Delegierten auf eine umfassende Erneuerung der Partei eingeschworen. „Wir schlagen heute ein neues Kapitel auf“, sagte er. Es reiche nicht, nur Personen auszutauschen. Es brauche eine „neue Kultur“ in der Partei, in der Mitglieder besser eingebunden werden. „Ich möchte, dass die CDU Saar eine echte Mitmachunion wird.“

Erstmals seit 23 Jahren ist die CDU wieder in der Opposition. Das kleinste Flächenland Deutschlands wird von einer SPD-Alleinregierung mit Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) regiert.

Toscani war von März 2018 bis April 2022 Landtagspräsident. Zuvor war er seit 2009 als Minister für Europa zuständig, zeitweilig auch für Inneres, Kultur, Finanzen und Justiz. Seit 2011 ist er Landesvize der CDU Saar gewesen. dpa