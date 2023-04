Strafverfahren nach rechtsextremem Konzert eingeleitet

Teilen

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Nach Hinweisen auf ein rechtsextremes Konzert hat die Polizei am Samstag verstärkte Kontrollen in Dillingen im Landkreis Saarlouis durchgeführt. Gegen einen Rechtsextremen wurde wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein Strafverfahren eingeleitet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. An dem Treffen hätten rund 100 Personen teilgenommen.

Dillingen - Szenetypische Straftaten wie die Zurschaustellung verbotener Symbole oder das Rufen entsprechender Symbole seien im Vorfeld befürchtet worden. dpa