Streit um zehn Euro: 81-Jähriger sticht Mann in Hals

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einem Streit um zehn Euro hat ein 81-Jähriger in Saarbrücken einen Mann mit einem Küchenmesser am Hals verletzt. Der 39-Jährige musste operiert werden, Lebensgefahr bestand jedoch nicht, wie die Polizei mitteilte. Er hatte sich am Mittwoch vor ein Wohnungsfenster des Mannes gestellt und das Geld gefordert.

Saarbrücken - Dabei habe er auch mit dem Tode gedroht, hieß es weiter. Der 81-Jährige stach ihm schließlich mit dem Messer aus dem Fenster seiner Erdgeschosswohnung heraus in den Hals. Polizisten nahmen den Angreifer fest, der am Donnerstag einem Richter vorgeführt werden sollte. dpa