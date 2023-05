SV Elversberg festigt Drittliga-Tabellenführung

Torschütze Luca Schnellbacher (l) von Elversberg jubelt mit Mannschaftskollegen über das Tor zum 3:2. © Uwe Anspach/dpa

Aufsteiger SV Elversberg fehlt nur noch ein Sieg zum direkten Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Fußball-Bundesliga. Die Saarländer feierten am Samstag gegen Mitaufsteiger SpVgg Bayreuth einen souveränen 5:2 (4:2)-Sieg und festigten mit 70 Punkten die Tabellenführung in der 3. Liga.

Spiesen-Elversberg - Schon am nächsten Samstag kann das Team von Trainer Horst Steffen, das sieben Zähler vor den Aufstiegsrivalen Dynamo Dresden und SV Wehen Wiesbaden liegt, mit einem Erfolg beim nicht aufstiegsberechtigten Tabellenzweiten SC Freiburg II den erstmaligen Sprung in den Profi-Fußball vorzeitig perfekt machen.

Im Duell mit den vom Abstieg bedrohten Bayreuthern wurden die zuvor viermal in Serie sieglosen Hausherren kalt erwischt. Eroll Zejnullahu in der 9. Minute und Benedikt Kirsch (12.) brachten die Gäste früh nach vorn. Manuel Feil (15.) und Semih Sahin (24.) schafften aber schnell den Ausgleich. Mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause sorgten Luca Dürholtz (45.) und Luca Schnellbacher (45.+3) an seinem 29. Geburtstag für klare Verhältnisse. Jannik Rochelt (64.) traf nach dem Wechsel zum Endstand. dpa