SV Elversberg nach 4:1 gegen 1860 neuer Spitzenreiter

Teilen

Spielbälle liegen auf dem Rasen. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Die SV Elversberg hat mit ihrem sechsten Saisonsieg im achten Spiel die Tabellenspitze in der 3. Fußball-Bundesliga übernommen. Der Aufsteiger aus dem Saarland besiegte am Samstag im Spitzenspiel den bisherigen Primus TSV 1860 München deutlich mit 4:1 (3:0) und zog aufgrund der besseren Tordifferenz an den Münchnern vorbei. Beide Teams haben 19 Punkte auf dem Konto.

Spiesen-Elversberg - Vor 4000 Zuschauern erzielten Jannik Rochelt (12. Minute), Lukas Pinckert (27.), Thore Jacobsen (34./Foulelfmeter) und Luca Schnellbacher (71.) die Treffer für Elversberg. Joseph Boyamba (78.) traf für die Löwen.

Von Beginn an machten die Hausherren Druck und ließen 1860 nicht zur Entfaltung kommen. Immer wieder rollten die Angriffe vor allem über die Außenbahnen. Die eigenen Räume stellten die Elversberger geschickt zu. Drei Tore in der ersten Halbzeit waren die Belohnung.

Nach dem Wechsel drängten die Löwen auf den Anschluss. Ein Treffer von Boyamba (59.) wurde vom Schiedsrichter nach Rücksprache mit seinem Assistenten wegen einer Abseitsstellung eines Mitspielers zurückgenommen. So geriet Elversberg nicht mehr in Bedrängnis. dpa