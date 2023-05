Telefonausfall bei Saarbrückener Polizei

Der Nummer des Polizeinotrufs 110 steht auf der Scheibe eines Polizeifahrzeugs. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

In Saarbrücken ist am Dienstagmorgen die Telefonanlage einer Polizeiinspektion ausgefallen. Von dem Ausfall war die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt in der Karcherstraße betroffen, wie die Behörden mitteilten. In dringenden Fällen könne die Polizei über die 110 erreicht werden. Wie lange mit dem Ausfall noch zu rechnen sei, war am Dienstagvormittag nicht absehbar.