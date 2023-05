Telefonausfall bei Saarbrücker Polizei

Der Nummer des Polizeinotrufs 110 steht auf der Scheibe eines Polizeifahrzeugs. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

In Saarbrücken ist am Dienstag die Telefonanlage einer Polizeistation vorübergehend ausgefallen. Betroffen war die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, wie die Behörden mitteilten. Im Laufe des Vormittags sei die Störung behoben worden, der Grund für den Ausfall sei bislang unbekannt. In dringenden Fällen konnte die Polizei unter der Nummer 110 erreicht werden.