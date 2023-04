Tempo 30 gilt in Saarbrücker City flächendeckend

Teilen

Ein Schild weist auf Tempo 30 hin. © Hendrik Schmidt/dpa/Symbolbild

In Saarbrücken gilt im zentralen Bereich der Innenstadt künftig Tempo 30. Am Dienstag ging ein Modellprojekt an den Start, das insgesamt 14 Straßen umfasst, wie die Stadt mitteilte. In Kombination mit bereits bestehenden Tempo-30-Abschnitten auf Hauptstraßen entstehe nun „ein flächendeckendes und nachvollziehbares Gebiet“. Ziel des Projektes „Tempo 30 in der Innenstadt“ sei es, rund um Fußgängerzonen und Fahrradzone in der City die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Lärmbelastung zu senken.

Saarbrücken - Saarbrücken sei mit dem Modellprojekt als eine von drei Städten in das Bundesforschungsprojekt „Nachweis der Auswirkungen von Tempo 30 auf innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen“ aufgenommen worden, teilte die Stadt weiter mit. Dabei wird unter anderem untersucht, wie sich die Änderung auswirkt auf Luftschadstoffe, Verkehrslärm und die Fahrtzeit des öffentlichen Nahverkehrs.

Saarbrücken wolle mit dem Projekt auch die Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ unterstützen. Die Initiative, die inzwischen von mehr als 390 Städten und Kommunen getragen werde, fordert vom Bund, die Gesetzeslage in Deutschland so zu ändern, dass Kommunen selbst entscheiden können, wo sie niedrigere Höchstgeschwindigkeiten als Tempo 50 für angemessen halten. dpa