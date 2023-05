Toter an der Grenze zu Frankreich identifiziert

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Eine Anfang April in einer Scheune an der französischen Grenze entdeckte Leiche ist identifiziert: Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, handelt es sich bei dem Toten um einen 59-jährigen Franzosen. Der Bruder des Verstorbenen habe diesen auf den Fahndungsfotos der Polizei erkannt und den Beamten damit den entscheidenden Hinweis geliefert. Ein DNA-Abgleich habe die Identität des Toten dann zweifelsfrei bestätigt.

Saarbrücken/Großrosseln - Der Mann war von einem Spaziergänger entdeckt worden. Zur Todesursache haben die Ermittler bisher keine genaueren Angaben gemacht. Ein Gewaltverbrechen hatte die Polizei einer Sprecherin zufolge aber ausgeschlossen. dpa