Trotz Personalsorgen: Saarbrücken will Negativlauf stoppen

Nach zuletzt zwei Niederlagen will Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken trotz einiger Personalprobleme in die Erfolgsspur zurückkehren. Im Gastspiel bei Türkgücü München an diesem Montag (19.00 Uhr) müssen die Saarländer gleich auf sechs Akteure verzichten, darunter die beiden Torhüter Daniel Batz (Corona) und Marcel Johnen (Kehlkopfentzündung). Deshalb wird der 21 Jahre alte Jonas Hupe sein Drittliga-Debüt feiern.

Saarbrücken - „Wir haben Jonas für diese Situation geholt und er ist hierhin gekommen, weil er auf die Situation gewartet hat. Wirhaben keinerlei Bedenken: er ist gut ausgebildet und hat schon einigeRegionalliga-Spiele auf dem Buckel“, sagte FCS-Trainer Uwe Koschinat am Sonntag. Verzichten muss der 50-Jährige zudem auf Mario Müller (Corona), Adriano Grimaldi, Luca Kerber (beide verletzt) und Dominik Ernst (gesperrt).

Unabhängig vom Personal erwartet Koschinat eine Reaktion seiner Mannschaft, um nicht endgültig den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen zu verlieren. „Wir sind in der Pflicht, wieder bessere Leistungen abzurufen“, forderte er. Keine Rolle spielen sollen dabei die Turbulenzen beim Gegner, der beim DFB Einspruch gegen den Abzug von elf Punkten wegen eines Insolvenzantrages und Auflagenverstoßes eingelegt hat. „Wir sind gut beraten, uns auf unser Spiel zu konzentrieren und die Nebengeräusche auszublenden“, sagte Koschinat. dpa