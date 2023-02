Unfall mit Schulbus: Polizei geht von Schwächeanfall aus

Ein Blaulicht und eine LED-Anzeige leuchten auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Die Ursache für den Zusammenstoß eines Autos und eines Schulbusses mit elf Verletzten bei Losheim am See im Saarland ist nach ersten Erkenntnissen ein Schwächeanfall des Busfahrers gewesen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Bus mit 53 Schülern an Bord war am Mittwochmorgen auf der Landstraße 369 auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem anderen Fahrzeug frontal zusammengestoßen.

Losheim am See - Die 45-jährige Fahrerin des Autos wurde dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Zudem wurden neun Schüler und der 58 Jahre alte Fahrer des Busses leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und abgeschleppt. dpa