„Verdächtige Substanz“ in Auto: Größerer Polizeieinsatz

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. © Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

Eine „verdächtige Substanz“ in einem Auto hat am Mittwoch in der Innenstadt von Saarbrücken einen größeren Einsatz der Polizei ausgelöst. Nach Überprüfung der Substanz gab es rund zwei Stunden später Entwarnung: Von dem Auto gehe keine Gefahr aus, teilte die saarländische Polizei über Twitter mit. Alle Sperrungen seien aufgehoben worden und der Saarbahnverkehr laufe wieder.

Saarbrücken - Einsatzkräfte hatten zuvor den Bereich um die Hafenstraße vorsorglich weiträumig abgesperrt. Anwohner waren gebeten worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten, auch mehrere Gebäude wurden geräumt. Das Auto war aufgefallen, weil es in der Hafenstraße „verkehrsbehindernd“ abgestellt worden sei, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Am Abend hieß es in einer Mitteilung, die Beamten hätten in dem Auto neben verdächtigen Kanistern auch Verkabelungen gesichtet. Wie sich später herausstellte, enthielten die Kanister Öle und Fette. Die offenliegenden Drähte hätten in den Kofferraum gemündet und dienten zur Öffnung der elektronischen Heckklappe. dpa