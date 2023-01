Völklinger Hütte feiert 150. Jubiläum mit viel Kultur

Teilen

Blick auf ein Graffiti am früheren Eisenwerk Völklinger Hütte. © Oliver Dietze/dpa/Archivbild

2023 wird ein besonderes Jahr für das Weltkulturerbe Völklinger Hütte: Das ehemalige Eisenwerk feiert sein 150-jähriges Bestehen. Nach dem offiziellen Festakt am 12. Mai wird das neue Eingangsgebäude eingeweiht. Außerdem sollen neue Räume und Ausstellungen eröffnet werden - darunter eine Rauminstallation des Schweizer Künstlers Rémy Markowitsch.

Völklingen/Saarbrücken - In Zusammenarbeit mit dem Saarländischen Staatstheater plant die Völklinger Hütte dann für September das Programm „1200 Grad - Musik Theater Kunst“. Einen eindrucksvollen Schlusspunkt des Jubiläumsjahres soll ab dem 15. Oktober die Ausstellung „Der deutsche Film“ in Zusammenarbeit mit der Deutschen Kinemathek setzen.

Bereits seit Dezember und noch bis September läuft die Großausstellung „Julian Rosefeldt. When we are gone“, eine Werksschau des renommierten Gegenwartskünstlers mit raumgreifenden Filminstallationen in der 6000 Quadratmeter großen Gebläsehalle.

„Unser Jubiläumsprogramm soll begeistern, faszinieren, provozieren und grundlegende Fragen zu uns, unserer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft stellen - aus der besonderen Kraft des Ortes heraus“, sagte Generaldirektor Ralf Beil der Deutschen Presse-Agentur. dpa