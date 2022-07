„Von FKK zur JVA“: Intensivpatient sucht nackt das Weite

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Völlig nackt hat sich ein betrunkener Intensivpatient in Sulzbach an der Saar aus einer Klinik entfernt und somit die Polizei auf den Plan gerufen. Als die Beamten ihn am Donnerstag aufgriffen, ging es für den Mann - nach kurzer erneuter Behandlung in der Klinik - weiter ins Gefängnis, denn es lag ein offener Haftbefehl vor. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie am Nachmittag von einem Arzt darüber informiert, dass ein Patient die Intensivstation verlassen habe, obwohl dieser in seinem alkoholisierten Zustand womöglich weiter behandelt werden müsse.

Sulzbach/Saar - Der Mann sei völlig nackt unterwegs.

„Die Suche führte schnell zum Ziel, da der Mann im Adamskostüm der Bevölkerung nicht verborgen blieb und zahlreiche Sichtmeldungen eingingen“, berichteten die Ermittler. „Als ihn die Beamten antrafen, hatte er sich bereits notdürftig mit einem Stück, wenn auch durchsichtige Folie, bekleidet.“ Im Gefängnis bekomme er nun neue Kleidung, hieß es im Polizeibericht unter der Überschrift „Von FKK zur JVA“ (also von Freikörperkultur zur Justizvollzugsanstalt). Angaben zum Grund des Haftbefehls oder zum Alter des Mannes machte die Polizei nicht. dpa