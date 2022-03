Wahl-O-Mat bisher rund 100.000 Mal genutzt

Eine Frau hält ein Smartphone, auf dem die Wahl-O-Mat App zu sehen ist. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Der sogenannte Wahl-O-Mat als Entscheidungshilfe für Wähler zur Landtagswahl im Saarland ist bisher rund 100.000 Mal genutzt worden. Wenige Tage vor der Wahl an diesem Sonntag (27. März) seien dies deutlich weniger Nutzer als bei der Landtagswahl in 2017, sagte der Leiter der Landeszentrale für politische Bildung des Saarlandes, Erik Harms-Immand, der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.

Saarbrücken - Vor fünf Jahren wurde der „Wahl-O-Mat“ bis zum Wahltag knapp 300.000 Mal gespielt.

Mit dem Online-Angebot könnten Nutzer ihre Meinung mit den Positionen von den zur Wahl zugelassenen 18 Parteien abgleichen. Im Fokus stehen 38 Thesen zu politisch relevanten Themen wie Wahlrecht ab 16 Jahren, Ausbau der Windkraft, Tempo 30 in Kommunen und allgemeine Impfpflicht gegen Corona. Der „Wahl-O-Mat“ war am 23. Februar online gegangen.

Dass die Nutzerzahlen in diesem Jahr niedriger sind, erklärte Harms-Immand mit der Themenlage. „2017 lag der volle Fokus der bundespolitischen Berichterstattung auf der Landtagswahl im Saarland, die damals den Auftakt des Wahljahres mit dem Höhepunkt der Bundestagswahl bildete“, sagte er. 2022 werde der saarländische Wahlkampf thematisch überlagert: Am Tag nach der Veröffentlichung des „Wahl-O-Mat“ begann der russische Angriff auf die Ukraine.

Der „Wahl-O-Mat“ Saarland 2022 sei auch nach der Wahl noch abrufbar, sagte Harms-Immand. Bei der letzten Landtagswahl im März 2017 war die CDU mit 40,7 Prozent der Stimmen stärkste Kraft geworden. Die SPD erhielt 29,6 Prozent, die Linke landete bei 12,8 Prozent, die AfD bei 6,2 Prozent. Grüne (4,0) und FDP (3,3) verpassten den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde. CDU und SPD bildeten im Anschluss eine große Koalition. dpa