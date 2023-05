Weitere Festnahme nach Entführung von 41-Jährigem

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein 39 Jahre alter Mann ist wegen erpresserischen Menschenraubs am Donnerstag im saarländischen Kreis Neunkirchen festgenommen worden. Er soll im Januar gemeinsam mit anderen Männern einen 41-Jährigen von Frankfurt am Main nach Saarbrücken verschleppt, gefoltert und in einen Kellerraum gesperrt haben, wie das Landespolizeipräsidium in Saarbrücken mitteilte.

Saarbrücken/Neunkirchen - Anlass der Entführung sollen nach ersten Vermutungen der Ermittler Drogengeschäfte gewesen sein.

Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos hatten den Haftbefehl gegen den 39-Jährigen vollstreckt. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen und sollte noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Bereits Anfang Februar und Ende März hatte die Polizei insgesamt drei Tatverdächtige im Alter von 43 und 45 Jahren im Saarland festnehmen können. dpa