Wirtschaftsminister sieht gute Chancen für Ford-Standort

Teilen

Ein Ford-Logo ist auf einer Beschilderung zu sehen. © Gerry Broome/AP/dpa

In wenigen Tagen will US-Autobauer Ford seine Entscheidung bekannt geben, ob Saarlouis oder Valencia den Zuschlag für die Produktion eines neuen Elektroautos erhält. Der Saar-Wirtschaftsminister sieht den heimischen Standort im Vorteil.

Saarbrücken - Saarlands Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) ist zuversichtlich, dass der Ford-Standort in Saarlouis mit seinen derzeit 4600 Beschäftigten nicht geschlossen werden muss. In der nächsten Woche wird eine Entscheidung des US-Autobauers erwartet, ob in Saarlouis oder im spanischen Valencia die Produktion eines künftigen Elektroautos erfolgen soll. „Im Moment bin ich optimistisch, dass wir, wenn in einem transparenten, fairen Verfahren entschieden wird, gute Chancen haben, einen Zuschlag zu bekommen“, sagte Barke am Dienstag in Saarbrücken. Soweit er die Zahlen kenne und interpretiere habe Saarlouis einen Vorteil.

Den Besuch eines von Europa-Chef Stuart Rowley benannten vierköpfigen Führungsteams werde man in den nächsten Tagen nutzen, um die Zukunft des Standorts noch einmal gemeinsam zu besprechen und sich „mit allen guten Argumenten“ einzubringen. Zwar rede man im Moment nicht über Plan B, sagte Barke. „Aber wir sind auch gerüstet für den Fall, dass diese Entscheidung anders ausgehen sollte“

Der Wirtschaftsminister betonte auch, dass ein Zuschlag für Valencia nicht zu weiteren Zugeständnissen führen würde. „Wir haben alles getan, um in einem dicken Paket - glaube ich - alle wirtschaftlich möglichen, rechtlich zulässigen und an der Grenze vertretbaren Fördermöglichkeiten aufzuzeigen“, sagte Barke. „Ich glaube, dass wir mit dem Paket sehr gut im Rennen liegen und bei jeder fairen Entscheidung im Sinne von Saarlouis bestehen können.“

Derweil lud der Betriebsrat von Ford Saarlouis für Mittwoch kommender Woche (22. Juni, 12.15 Uhr) zu einer Betriebsversammlung ein, um über die Zukunft des Standortes und den Status des Bieterverfahrens zu informieren. Je nach Ergebnis sei eine Fortführung der Versammlung am nächsten Morgen möglich. dpa