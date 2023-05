Zwei Verletzte durch Messer nach Streit in Gaststätte

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Bei einer Auseinandersetzung in einer Gaststätte im saarländischen Neunkirchen sind ein Mann und eine Frau durch ein Messer verletzt worden. Die Frau kam nach dem Vorfall am frühen Sonntagmorgen in ein Krankenhaus, schwebte aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Der tatverdächtige Mann soll demnach wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt dem Haftrichter vorgeführt werden.

Neunkirchen - Nähere Hintergründe zur Tat gab die Polizei zunächst nicht bekannt. dpa