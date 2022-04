100 Jahre Impfstoffproduktion in Dessau-Roßlau

Seit über 100 Jahren werden in Dessau schon Impfstoffe produziert. Das Jubiläum soll nach Angaben der Ceva Unternehmensgruppe an diesem Mittwoch im Beisein von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) gefeiert werden. Der Forschungs- und Produktionsstandort in Dessau liefere seit 100 Jahren einen wesentlichen Beitrag von Tierseuchen und Zoonosen, schrieb ein Ceva-Sprecher.

Dessau-Roßlau - In Dessau-Roßlau wird neben Impfstoffen für Tiere auch Impfstoff für Menschen produziert. Während der Corona-Pandemie wurden bei IDT Biologika die Vakzine verschiedener Produzenten hergestellt und abgefüllt - darunter Astrazeneca und Valneva. Die Unternehmensgruppe Ceva hat 2019, als eines der fünf größten veterinärpharmazeutischen Unternehmen weltweit, nach eigenen Angaben die Tiergesundheitssparte der IDT übernommen. Ceva feiert am Mittwoch ausdrücklich die 100-jährige Tradition der Tierimpfstoffe am Standort Dessau.

IDT Biologika entwickelt derzeit unter anderem ein eigenes Vakzin. Das Unternehmen profitiert stark von der Corona-Impfstoffproduktion und legte nach Aussage von Firmenchef Jürgen Betzing 2021 das erfolgreichste Jahr der rund 100-jährigen Firmengeschichte hin. Die Produktionskapazitäten sollen deutlich ausgeweitet werden. dpa