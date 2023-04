13-Jähriger soll Wagen von Vater zu Schrott gefahren haben

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein 13-Jähriger hat nach Angaben der Polizei eine Spritztour mit dem Auto seines Vaters durch Arendsee (Altmarkkreis Salzwedel) unternommen - jetzt hat das Fahrzeug nur noch Schrottwert. Der Junge habe am Donnerstagmittag beim Abbiegen die Kontrolle über den Geländewagen verloren, teilte die Polizei in Salzwedel am Freitag mit. Er sei dann über mehrere massive Steine gefahren und gegen einen Baum geprallt.

Arendsee - Der 13-Jährige und dessen Cousin, der ihn auf der Fahrt begleitet habe, blieben laut Polizei unverletzt. Die Feuerwehr habe wegen auslaufender Betriebsstoffe und des Einsammelns von Trümmerteilen ausrücken müssen. dpa