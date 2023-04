14-jähriges Mädchen mit Softair-Waffe am Kopf verletzt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein 14-jähriges Mädchen ist in Köthen mit einer Softair-Waffe am Kopf und am Becken verletzt worden. Ein 13- und ein 18-Jähriger sollen mit der Waffe geschossen haben, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach den Schüssen am Freitag wurde das Mädchen demnach vor Ort behandelt. Eine Aufnahme ins Krankenhaus war nach Ansicht der Rettungskräfte nicht erforderlich.

Köthen - Die Polizei ermittelt nun. dpa