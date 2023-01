15 Millionen Euro für Prävention und Resozialisierung

Eine geschlossene Pforte in einer Justizvollzugsanstalt. © Frank Molter/dpa/Symbolbild

Sie helfen Straftätern auf dem Weg in ein straffreies Leben und wollen Straftaten durch Prävention verhindern: 20 Träger und Vereine der Straffälligenhilfe und Resozialisierung in Sachsen-Anhalt erhalten für ihre Arbeit bis 2028 zusammen 15 Millionen Euro. Das kündigte Justizministerin Franziska Weidinger (CDU) am Freitag an.

Magdeburg - „Neben der staatlichen ist die freie Straffälligenhilfe unverzichtbar, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten einen zentralen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit und des Opferschutzes im Land.“ Das Hilfenetzwerk aus staatlicher und freier Straffälligenhilfe habe sich bewährt.

Insgesamt werden laut dem Justizministerium 33 Einzelprojekte gefördert. Dazu gehört die Prävention im Kinder- und Jugendbereich, der Täter-Opfer-Ausgleich, Beratungsstellen für Entlassungshilfe und Resozialisierung sowie Anlaufstellen zur Vermittlung gemeinnütziger Arbeit. dpa