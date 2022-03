150 Millionen Euro für Sachsen-Anhalts Autobahnen

Fahrzeuge fahren auf einer Autobahn. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Die Autobahn GmbH des Bundes will in diesem Jahr 150 Millionen Euro in das rund 500 Kilometer lange Netz in Sachsen-Anhalt investieren. Die Aufwendungen für Neubau und Sanierung hielten sich dabei in etwa die Waage, sagte der Leiter der Außenstelle Magdeburg, Steffen Kauert, am Dienstag. Das größte Einzelprojekt, der Bau der A14-Nordverlängerung, laufe planmäßig.

Halle/Magdeburg - Ende 2023 werde der Abschnitt von Dolle (Anschlussstelle Tangerhütte) bis Lüderitz freigegeben. Im Jahr 2027 soll die Gesamtstrecke in Sachsen-Anhalt fertig sein.

Kauert ist optimistisch, dass das Bundesverwaltungsgericht auch die Planungsunterlagen für den Abschnitt Osterburg - Seehausen-Nord bestätigt. Eine Umweltschutzorganisation hat dagegen geklagt. Der Gerichtstermin in Leipzig ist Ende April.

Schwerpunkt der Instandhaltungsarbeiten auf Sachsen-Anhalts Autobahnen ist in diesem Jahr die A9. So wird zwischen Großkugel und Wiedemar auf 6,4 Kilometern Richtung Berlin die Fahrbahn saniert. Allein dafür sind 16,7 Millionen Euro vorgesehen. Genau 14,7 Millionen Euro soll die Sanierung der 5,6 Kilometer langen Strecke Weißenfels - Naumburg kosten, und 12 Millionen Euro sind für das 4 Kilometer lange Stück von Naumburg bis Droyßig veranschlagt (beide Richtung München). Auf der A2 soll die Sanierung der Elbebrücke bei Hohenwarte im August abgeschlossen werden. Hier werden noch einmal zehn Millionen Euro investiert.

Die Arbeiten erfolgten in der Regel bei laufendem Verkehr und würden so geplant, dass sie mit möglichst wenigen Beeinträchtigungen verbunden seien, erklärte Anke Hawemann, Leiterin des Geschäftsbereichs Bau und Erhaltung. Vollsperrungen sollten die absolute Ausnahme sein. Insgesamt sei Sachsen-Anhalts Autobahnnetz in einem guten Zustand, schätzte Außenstellenleiter Kauert ein.

Rund 300 Mitarbeiter der im vergangenen Jahr gegründeten Autobahn GmbH kümmern sich in Sachsen-Anhalt um den Erhalt und den Ausbau der Strecken und Rastplätze. Sachsen-Anhalt sei Transitland und die Straßen seien entsprechend stark beansprucht. dpa