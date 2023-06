18-Jährige tot: Mann gesteht gemeinsamen Ecstasy-Konsum

Teilen

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug „Polizei“. © David Inderlied/dpa/Illustration

Eine 18 Jahre alte Frau in Halle ist gestorben, nachdem sie Ecstasy konsumiert haben soll. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gestand der 21 Jahre alte Inhaber der Wohnung, in der sich die Tote befand, den gemeinsamen Konsum der Droge. Das teilte ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mit. Die junge Frau sei bereits am vergangenen Samstag (24.

Halle - Juni) gestorben. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.

Kürzlich hatte der Tod einer 13-Jährigen aus Mecklenburg-Vorpommern nach dem Konsum der hochkonzentrierten Ecstasy-Pille „Blue Punisher“ für Diskussionen um die Droge geführt.

Im Fall in Halle kamen die Einsatzkräfte erst in die Wohnung, als die 18-Jährige bereits tot war, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Erste Untersuchungen hätten keine Spuren von Gewalteinwirkung gezeigt. Es seien noch weitere Untersuchungen - unter anderem eine chemisch-toxologische - geplant.

Zusätzlich habe die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den 21 Jahre alten Mann wegen unterlassener Hilfeleistung aufgenommen. Es bestehe der Verdacht, dass er den Rettungswagen zu spät gerufen hat. Ergebnisse der Obduktion der Leiche sollen in der kommenden Woche vorliegen. dpa